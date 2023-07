Pot d’accueil Lauterbourg, 9 août 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

L’office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg et son partenaire, Alsasurf situé au plan d’eau des Mouettes à Lauterbourg, invitent ses vacanciers à un pot d’accueil. Un moment d’échange et de partage afin de découvrir leur activité phare : le surf électrique..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



The tourist office of the Seltz-Lauterbourg region and its partner Alsasurf, located at the Mouettes lake in Lauterbourg, invite their holidaymakers to a welcome drink. An opportunity to share ideas and discover their flagship activity: electric surfing.

La oficina de turismo de Seltz-Lauterbourg y su socio Alsasurf, con sede en el lago Mouettes de Lauterbourg, invitan a los veraneantes a una copa de bienvenida. Es la ocasión de compartir ideas y descubrir su actividad estrella: el surf eléctrico.

Das Fremdenverkehrsamt des Landes Seltz-Lauterbourg und sein Partner Alsasurf, der sich am Plan d’eau des Mouettes in Lauterbourg befindet, laden ihre Urlauber zu einem Begrüßungsgetränk ein. Es handelt sich um einen Moment des Austauschs und des Teilens, um ihre Hauptaktivität zu entdecken: das elektrische Surfen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg