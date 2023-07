Pot d’accueil Lauterbourg, 24 juillet 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

L’office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg et son partenaire, Total Jump situé à la plage des Mouettes de Lauterbourg, invitent ses vacanciers à un pot d’accueil. Un moment d’échange et de partage afin de découvrir le plus fun des parcs aquatiques d’Alsace..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



The Pays de Seltz-Lauterbourg tourist office and its partner Total Jump, located at the Plage des Mouettes in Lauterbourg, invite their holidaymakers to a welcome drink. A time for sharing and discovering Alsace?s most fun water park.

La Oficina de Turismo de Seltz-Lauterbourg y su socio Total Jump, situado en la playa de Mouettes, en Lauterbourg, invitan a los veraneantes a una copa de bienvenida. Es una gran oportunidad para compartir ideas y descubrir el parque acuático más divertido de Alsacia.

Das Fremdenverkehrsamt des Pays de Seltz-Lauterbourg und sein Partner Total Jump am Möwenstrand von Lauterbourg laden seine Urlauber zu einem Begrüßungsgetränk ein. Ein Moment des Austauschs und des Teilens, um den lustigsten Wasserpark des Elsass zu entdecken.

