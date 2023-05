Les estivales des Planchas, concert Auberge des Planchas, 23 juin 2023, Laussonne.

Concert « Les pies »

Le groupe folk’n roll burlesque made in Haute Loire qui décrassse les tympans et les zygomatiques!

Repas: jambon à la broche, légumes sur la braise, fromage et pommes au four..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Auberge des Planchas LES PLANCHAS

Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert « Les pies

The folk’n roll burlesque group made in Haute Loire that clears the eardrums and the zygomatic!

Meal: ham on the spit, vegetables on the grill, cheese and baked apples.

Concierto « Les pies

¡El grupo de folk’n roll burlesco made in Haute Loire que te despejará los tímpanos y el zigomático!

Comida: jamón al espeto, verduras a la plancha, queso y manzanas asadas.

Konzert « Les pies » (Die Elstern)

Die Folk’n Roll-Burlesque-Band aus der Haute Loire, die Trommelfelle und Jochbeinmuskeln entlastet!

Essen: Schinken am Spieß, gegrilltes Gemüse, Käse und Bratäpfel.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal