Lausanne s’affiche Bibliothèque de Genève, 28 avril 2022, Genève.

Lausanne s’affiche

Bibliothèque de Genève, le jeudi 28 avril à 12:15

Conférence du cycle « Jeudis midi de l’affiche » 28 avril 2022 de 12h15 à 13h Entrée libre Début de la conférence à 12h15 Environ 45 min, suivies d’un échange Une ville peut-elle mieux se raconter en images? Événements forts et moments singuliers se livrent dans un parcours visuel à travers les affiches du Musée Historique Lausanne (MHL), une collection patrimoniale de 25 000 pièces. Une approche autant visuelle qu’artistique ou historique, une balade plaisante à travers le sport, la culture, la politique et le commerce. Bibliothèque de Genève – Salle du catalogue Promenade des Bastions 1 1205 Genève —————————————————————————– **Les Jeudis midi de l’affiche** Rencontrez celles et ceux qui font les affiches culturelles et publicitaires de Genève et sa région. Graphistes, illustrateurs, historiennes, professionnel-le-s de la conservation et de la communication : les spécialistes de l’affiche suisse vous présentent leur travail. Découvrez la riche collection conservée par la Bibliothèque de Genève, plus de 130 000 affiches, dont une partie est recensée sur le portail de la Bibliothèque nationale. [http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-la-bibliotheque/lausanne-saffiche/](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-la-bibliotheque/lausanne-saffiche/)

0.-

avec Sylvie Costa Paillet, conservatrice au Musée Historique Lausanne

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 1, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T12:15:00 2022-04-28T13:00:00