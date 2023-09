L’Aurore est bientôt – concert littéraire Le Carreau du Temple Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

Tarifs de 12€ à 17€

Une expérience sensorielle qui explore la naissance du désir et l’errance du sentiment amoureux. Gaspar Claus et Jessie Chapuis apportent à l’univers sensuel et poétique de Malik Djoudi leurs sensibilités et aussi… des pistes de réponse.

Malik Djoudi, grand nom de la scène musicale électro-pop est au Carreau du Temple le 17 novembre prochain à 20h pour un concert littéraire. C’est avec la contribution de l’actrice et autrice Jessie Chapuis et du violoncelliste Gaspar Claus que Malik Djoudi propose un dialogue musical et poétique au carrefour de ses trois albums : Un, Tempéraments et Troie.

L’Aurore est bientôt se présente comme une expérience sensorielle sur la naissance du désir et l’errance du sentiment amoureux. L’univers de Malik Djoudi, caractérisé par la poésie, le sensuel et le cinéma convoque aussi l’invisible. Le trio d’artistes prennent pour repères dans cette exploration les textes de Roland Barthes et de John Fante.

Dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres

Et en partenariat avec la Maison de la Poésie

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://www.lecarreaudutemple.eu/evenements/l-aurore-est-bientot-malik-djoudi/ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/JXRUIWJ7

