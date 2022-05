L’AURORE DE MURNAU (FESTIVAL DE TOULOUSE), 23 juillet 2022, .

L’AURORE DE MURNAU (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-23 – 2022-07-23

L’Aurore

(Sunrise)

Friedrich Wilhelm Murnau

1927. USA. 90 min. N&b. Intertitres anglais sous-titrés français.

L’Aurore marque les débuts de Murnau à Hollywood. Un film éclairé par Éros et Thanatos, les démiurges de l’amour. Le fermier, sa femme et la femme de la ville. Fou amoureux de la citadine, le fermier tente de noyer sa femme, puis se ravise. Réconciliation dans une vitrine matrimoniale et retour au bercail par voie fluviale. Murnau, poète de l’image, élève le drame conjugal au niveau de la fresque lyrique. La puissance de l’image, la toute-puissance du cinéma muet pour exprimer sans les mots le chaos des sentiments.

Accompagné de piano.

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse.

Durée : 90 mn.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Ciné-concert à partir de 7 ans.

Artiste : Karol Beffa, piano.

L’Aurore

(Sunrise)

Friedrich Wilhelm Murnau

1927. USA. 90 min. N&b. Intertitres anglais sous-titrés français.

L’Aurore marque les débuts de Murnau à Hollywood. Un film éclairé par Éros et Thanatos, les démiurges de l’amour. Le fermier, sa femme et la femme de la ville. Fou amoureux de la citadine, le fermier tente de noyer sa femme, puis se ravise. Réconciliation dans une vitrine matrimoniale et retour au bercail par voie fluviale. Murnau, poète de l’image, élève le drame conjugal au niveau de la fresque lyrique. La puissance de l’image, la toute-puissance du cinéma muet pour exprimer sans les mots le chaos des sentiments.

Accompagné de piano.

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse.

Durée : 90 mn.

dernière mise à jour : 2022-05-25 par