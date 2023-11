Concert, jeux, rencontres avec La Sourcellerie Laurière, 25 novembre 2023, Laurière.

Laurière,Haute-Vienne

Concerts, rencontres, jeux, surprises pour le soutien à La Sourcellerie, lien d’échanges, de création et d’entraide… Une asso vivante et bienveillante ! Soutenez-nous, rejoignez-nous..

2023-11-25 fin : 2023-11-25

Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concerts, get-togethers, games and surprises in support of La Sourcellerie, a link for exchange, creation and mutual aid… A lively, caring association! Support us, join us.

Conciertos, encuentros, juegos y sorpresas para apoyar a La Sourcellerie, un lugar para compartir, crear y ayudarse mutuamente… ¡Una asociación viva y solidaria! Apóyanos, únete a nosotros.

Konzerte, Begegnungen, Spiele und Überraschungen zur Unterstützung von La Sourcellerie, einem Ort des Austauschs, der Kreativität und der gegenseitigen Hilfe… Ein lebendiger und wohlwollender Verein! Unterstützen Sie uns, schließen Sie sich uns an.

