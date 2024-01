Foire mensuelle Laurière, lundi 29 janvier 2024.

Foire mensuelle Laurière Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 08:00:00

fin : 2024-01-29 12:00:00

La foire sur la place du village, c’est l’occasion pour faire de bonnes affaires auprès des marchands présents et d’échanger quelques mots en toute convivialité avec les habitants du bourg et des alentours.

Place du Général Thoumas

Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.lauriere@orange.fr



L’événement Foire mensuelle Laurière a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Monts du Limousin