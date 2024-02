Laurie Wright • Electric Jaguar Baby au Supersonic (Entrée libre) SUPERSONIC Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Si vous êtes fan de…The Hives, Sex Pistols & The Libertines

LAURIE WRIGHT (22h30)

(Rock’n’roll – London, UK)

Laurie Wright est une auteure-compositrice-interprète déterminée à faire connaître le rock’n’roll aux masses. Avec des hits de guitare de haute énergie, Laurie Wright et son groupe sont destinés à la plus grande scène de rock’n’roll.

Après avoir conquis un public bruyant et s’être produit à KOKO & Electric Ballroom au cours de la dernière année – aiguisé par des sessions de jeu légendaires dans les rues animées de Camden Town – Laurie ne fait que commencer. S’inspirant de The Libertines, Oasis et The Small Faces, le premier album remet la guitare à sa juste place.

FFO / Si vous aimez : Oasis, The Beatles, Libertines

ELECTRIC JAGUAR BABY (21h30)

(Fuzz – Ripple Music – Paris, FR)

Des chemises kitch et une Big Muff (volume à 11) suffisent pour enflammer la scène, leur terrain de jeu favoris : 7 tournées européennes en 3 ans avec des groupes comme Go! Zilla, Black Rainbows, You said strange, the Butcherettes, ZigZags, Death Valley Girls, & L.A Witch… EJB is back on stage en 2023 avec leur nouvel album « Psychic Death Safari » fraîchement sorti chez Ripple Music (USA) !

FFO / Si vous aimez : Jack White, Ty Segall, QOTSA

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/6YUtPV4wO https://fb.me/e/6YUtPV4wO

