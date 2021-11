Lille Théâtre Sébastopol Lille, Nord Laurie Peret Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Laurie Peret
Théâtre Sébastopol, 15 janvier 2022, Lille.

Théâtre Sébastopol, le samedi 15 janvier 2022 à 20:00

Spectacle alimentaire en attendant la pension Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. Derrière son air de pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête. » Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour les hommes mais interdit aux mineurs parce que quand on sort c’est pas pour se taper les gamins des autres. Bisou. »

Placement libre assis

