Laurie David studio – Porcelaine & Design Laurie David studio, 27 mars 2023, Narbonne. Laurie David studio – Porcelaine & Design 27 mars – 1 avril Laurie David studio Atelier/Boutique ouvert durant toute la semaine Laurie David studio 3 Rue Benjamin Crémieux 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie Crée en 2017, Laurie David Studio est un atelier de recherche et de fabrication ​explorant les possibles qu’offre la porcelaine plus particulièrement dans le champs des arts de la table et la vaisselle. Ce travail de la porcelaine par coulage et estampage se déploie sur un répertoire de formes simples, basiques, usuelles, empruntant parfois au mouvement Bauhaus, à la culture japonaise, marqué par une forte fascination du quotidien, du banal et de la nature. Le week-end festif des JEMA, le 1er et 2 avril, est l’occasion de visiter l’Atelier/Boutique, dédiée aux arts de la table et petits objets de décoration… La porcelaine est à l’honneur puisque c’est le principal médium exploré dans ma production.Vous pourrez découvrir, l’endroit où les objets sont imaginés puis fabriqués, avec les explications des différentes étapes du processus ainsi que les outils utilisés.

