Laurie Anderson – Festival Variations lieu unique (le), 24 avril 2022, Nantes.

2022-04-24

Horaire : 17:00

Gratuit : non 20 € à 30 € (hors frais de location en ligne) BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h

Concert. Pionnière de la musique électronique, l’Américaine est de retour en France pour un nouveau spectacle. Un pas de plus dans le fertile terrain sonore, poétique et politique qu’elle explore depuis plus de 50 ans. Elle est celle avec qui tous ont voulu travailler : de Philip Glass à Jean-Michel Jarre en passant par William Burroughs, Wim Wenders, Lou Reed (qui fut son compagnon et époux, avant sa disparition en 2013) et même la NASA. Laurie Anderson est l’un des piliers de la musique électronique, dont les explorations sont allées de l’expérimentation la plus pure à une pop qui résonne en chacun de nous : en 1981, on trouve en tête des charts anglais “O Superman”, son titre culte, extrait de son premier album, “Big Science”. Laurie Anderson, violoniste de formation, ne s’interdit aucun médium, aucune innovation pour refléter les questionnements politiques, technologiques et intimes des époques qu’elle a traversées. Avec, toujours, une extrême modernité. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr/