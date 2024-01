Lauriane Ludosky – Love in the Air Le Baiser Salé Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 19h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

.Public adultes. payant tarif web : 22 EUR

tarif Paris Jazz Club : 17 EUR

tarif réduit : 10 EUR

tarif sur place : 25 EUR

Lauriane Ludosky, une artiste spirituelle et intrépide, nous invite à nous laisser emporter par ses mélodies envoûtantes, nous entraînant dans un voyage musical inoubliable.

Jour de la fête des amoureux, Lauriane Ludosky, de sa voix singulière et envoûtante nous entraîne dans un voyage musical inoubliable, loin des clichés sirupeux mais dans l’ambiance chaleureuse et envoûtante de notre club qui sait séduire même les cœurs les plus endurcis…

Ses influences musicales s’étendent de Dianne Reeves, Betty Carter et Sarah Vaughan à Esperanza Spalding, Théo Croker, Wayne Shorter, Kenny Garrett et Avishai Cohen. Mais c’est son attachement profond aux artistes caribéens novateurs comme Tanya Saint-Val, Edith Lefel, Jean Michel Rotin, Mario Canonge, Grégory Privat, Kali et Eugène Mona qui a forgé son identité artistique. Le jazz, dont elle reçut l’appel en songe, est devenu son ultime passion, comblant le vide intérieur qu’elle ressentait depuis son départ de la Martinique.

Doux combo entre ses racines Martiniquaises/Caribéennes et le jazz qui démontrent un style affirmé.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/stvalentin-lauriane-ludosky-love-in-the-air-19h30-21h30

LAURIANE LUDOSKY – Love in the Air