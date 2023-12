LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNEE ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne, 8 février 2024, Lagny Sur Marne.

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses Coups de Cœurs, les actuels et futurs grands de l’humour.Après « le Point Virgule fait l’Olympia », grand défi que nous relevons maintenant depuis 11 ans, l’idée de partir en tournée est venue assez simplement. La mise en place de plateau Point Virgule existe depuis près de 10 ans, puisqu’à la demande, nous organisions ponctuellement des soirées « carte blanche au point virgule » qui ont toujours rencontré un vif succès.Aujourd’hui fort de notre expérience et d’un public toujours plus nombreux, l’incontournable plateau « le Point Virgule fait sa tournée » ne manquera pas de vous surprendre.Le Point Virgule est une ruche ou bon nombre d’artiste échangent et travaillent étroitement aussi nous avons « à la maison » l’essence de ce qui fait une bonne tournée : la complicité artistique !

Tarif : 9.50 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CHARLES VANEL 22, Bld Galliéni 77400 Lagny Sur Marne