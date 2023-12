CHRISTELLE CHOLLET CENTRE CYRANO DE BERGERAC Sannois, 1 février 2024, Sannois.

CHRISTELLE CHOLLETRECONDITIONNÉERetrouvez Christelle Chollet dans Reconditionnée, son nouveau spectacle, dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand-ups et de tubes revisités à la sauce Chollet. Elle survole les grands thèmes de ces dernières années : les mensonges, l’argent, le sexe, les complexes, les séries… Avec ce nouveau spectacle qui mêle sketchs, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens, et de son non moins fidèle chien, Jean-Michel. Christelle Chollet sait tout jouer, tout chanter. Elle offre ainsi, à chacun de ses spectacles, un patchwork coloré comme un kaléidoscope révélateur de ses nombreux talents et du coup, le public ne peut être qu’embarqué et applaudir car, chez Christelle Chollet, tout frise l’excellence : l’écriture, l’interprétation, le rythme et la mise en scène. 6 AUTEUR Christelle Cholet, Rémy Caccia MISE EN SCÈNE Rémy Caccia

Tarif : 24.20 – 30.80 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30

CENTRE CYRANO DE BERGERAC PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 95110 Sannois