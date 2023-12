CHANGER L’EAU DES FLEURS CENTRE CYRANO DE BERGERAC Sannois, 16 mars 2024, Sannois.

Violette Toussaint est gardienne d’un petit cimetière. Elle y vit en solitaire et recueille les confidences des personnes venues visiter leurs défunts. Un jour, un homme arrive, ne comprenant pas pourquoi sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu. Cette rencontre va bouleverser leur vie. L’univers de Violette est drôle, joyeux, coloré parfois mélancolique mais jamais triste. Un monde dans lequel les disparus et les vivants se côtoient. Changer l’eau des fleurs est l’histoire d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Cette pièce magnifique et émouvante nous laisse le cœur gonflé et le sourire aux lèvres. Caroline Rochefort brille dans ce rôle. Une adaptation belle et juste du roman éponyme de Valérie Perrin. Nomination aux Molières 2022 (comédienne : Caroline Rochefort) « Acteurs épatants de justesse et de poésie, le récit se pare de magie ordinaire, de merveilleux et d’émotion à fleur de peau ! » Télérama AVEC Caroline Rochefort, Morgan Perez et Frédéric Chevaux en alternance avec Jean-Paul Bezzina MISE EN SCÈNE Salomé Lelouch, Mikaël Chirinian assistés de Jessica Berthe-Godart

Tarif : 20.00 – 25.30 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

CENTRE CYRANO DE BERGERAC PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 95110 Sannois