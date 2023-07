Descaratz Festival Laurès Laussou, 16 septembre 2023, Laussou.

Laussou,Lot-et-Garonne

3ème édition du Festival Descaratz !

Une ambiance sans vergogne pour tous, une culture éclectique, un cocktail musical et houblonné pour le plaisir de vos sens !

L’équipe de l’association Descaratz vous a concocté un bouquet d’artistes, d’animations & d’ateliers de tous horizon !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 02:00:00. EUR.

Laurès

Laussou 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



3rd edition of the Descaratz Festival!

A shameless atmosphere for all, an eclectic culture, a musical and hoppy cocktail for the pleasure of your senses!

The Descaratz team has put together a bouquet of artists, events & workshops from all horizons!

¡3ª edición del Festival Descaratz!

Un ambiente desvergonzadamente abierto, una cultura ecléctica y un cóctel de música y lúpulo para deleitar los sentidos

El equipo de Descaratz ha preparado un ramillete de artistas, eventos y talleres de todos los horizontes

3. Ausgabe des Descaratz-Festivals!

Eine schamlose Atmosphäre für alle, eine eklektische Kultur, ein musikalischer und hopfenhaltiger Cocktail für das Vergnügen Ihrer Sinne!

Das Team des Vereins Descaratz hat Ihnen einen bunten Strauß an Künstlern, Animationen & Workshops aus allen Himmelsrichtungen zusammengestellt!

