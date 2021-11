LAURENT SALZARD « Time Keeper » Le Baiser Salé, 10 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 10 décembre 2021

de 21h30 à 23h55

Une musique résolument moderne, aux saveurs électriques et groovy qui laisse aussi la place à des moments plus intimistes et poétiques où lyrisme et mélodie sont toujours présents. Le fruit d’une quête d’identité sans frontières.

Fred Dupont claviers, Anthony Jambon guitare, Lucas Saint-Cricq sax, Laurent Salzard basse/compos, Martin Wangermée batterie

« Un premier opus riche, inventif et prometteur. Une fusion subtile mêlant Jazz, Groove, Rock et même Afro, le tout avec un joli sens de la nuance dans les passages plus acoustiques et plus intimes. Bassiste électrique et éclectique au gros son, Laurent Salzard a su s’entourer de certains des meilleurs talents de sa génération et, évitant le piège de la carte de visite, concocter dix compositions variées, lêchées et cohérentes », Jazz Magazine

Bassiste éclectique, Laurent Salzard a travaillé avec Ed Motta, Tony Allen, Emanuel Bex, Sly Johnson ou encore Lulu Gainsbourg. Avec son premier album “Time Keeper”, il mélange Jazz, Groove, Rock, Afro… Une musique résolument moderne, aux saveurs électriques et groovy qui laisse aussi la place à des moments plus intimistes et poétiques où lyrisme et mélodie sont toujours présents. Le fruit d’une quête d’identité sans frontières.

https://www.youtube.com/watch?v=I7ZH49dnfZQ

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

