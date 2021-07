Paris Studio de l'Ermitage Paris LAURENT ROCHELLE PRIMA KANTA Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

LAURENT ROCHELLE PRIMA KANTA Studio de l’Ermitage, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 septembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Sortie d’album « 7 variations sur le Tao » Prima Kanta c’est six musiciens, 3 femmes, 3 hommes qui composent ce mini orchestre de jazz à l’allure néo-classique. Sur une base de musique minimaliste, Prima Kanta explore la pulsation et l’improvisation dans un esprit de transe méditative qui, sans l’ajout de batterie ou de percussions, pulse comme un coeur battant et ouvre de nouveaux horizons. Un chant absolument lumineux. Laurent ROCHELLE : clarinette basse, sax soprano, compositions Juliette CARLIER : vibraphone, percussions Arnaud BONNET: violon Rébécca FERON : harpe électro-acoustique Frédéric SCHADOROFF : piano, samples Fanny ROZ : voix Concerts -> Jazz Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

11 : Jourdain (597m) 11 : Pyrénées (652m)

Contact :Studio de l'Ermitage https://www.laurent-rochelle.com/ https://www.facebook.com/laurentrochellemusic Concerts -> Jazz Musique

