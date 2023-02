Laurent Rochelle Okidoki Quartet SUNSIDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Laurent Rochelle Okidoki Quartet SUNSIDE, 11 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-11 à 21:30. Tarif : 22.0 euros. Troisième album pour ce combo franco-allemand mené par le saxophoniste compositeur caméléon Laurent Rochelle, connu pour ses tribulations au sein des groupes Monkomarok, Lilliput Orkestra, le pianiste Marc Sarrazy et plus récemment Prima Kanta. Dans son nouveau disque OKIDOKI délivre une poésie jazz tout à fait unique, à découvrir sur scène, un dépaysement assuré. SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSIDE Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Tarif 22.0-22.0 lieuville SUNSIDE PARIS Departement Paris

