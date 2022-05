Laurent Piquot & Les Alter Ego en concert pour la fête de la musique Bar du centre, 21 juin 2022, Falaise.

Il fait partie de ces rares artistes Français auteurs compositeurs interprète classés dans la catégorie chanson rock aux influences anglo-saxonnes qui, dans leurs compositions, clignent de l’œil à ces grands espaces américains, tout en gardant une identité et un savoir faire typiquement français au niveau de l’écriture. Musicalement, il navigue entre balade dépouillée acoustique et rock ciselé, s’efforçant de développer ses thèmes obsessionnels : la route, les voyages. A cela s’ajoutent des sujets inspirés par les relations humaines au quotidien, les racines familiales, la difficulté de communiquer, l’envie d’être ailleurs. Laurent Piquot se produit sur scène dans différentes formations en acoustique, en électrique accompagné des Alter Ego ; Michel Carreau basse chœurs ainsi que Gilles Carreau à la batterie, en fonction des endroits proposés. Discographie : Janvier 2000 : Sur l’écran géant du vendredi soir Mars 2002 : Sur la pointe extrême de l’Europe Octobre 2004 : Ce jour-là Décembre 2008 : Rugir au loin Janvier 2009 : Un titre sur la compilation Itunes French Pops réalisée par le Bureau Export de la musique Française au Japon distribué par le label Japonais Ward Records Juin 2016 : Les Portes du Monde Janvier 2017 : Single 2 titres En douceur Mai 2021 : Sortie de l album « Imprévisible voyage » Janvier 2022 : Sortie du single 3 titres « Marathon pour la vie » Janvier 2022 : Sortie de l’album « Survivre » Participations émissions télévision Française France 3 Normandie France 4 National Les premières Parties d’artistes Français et étrangers Suicide, Noir Désir, Elliott Murphy, Catherine Lara, Opposition, Mathieu Boogaerts … Concerts Inauguration du Zénith Caen, Festrival Printemps de Bourges, Transmusicales de Rennes De très nombreux concerts en France et notamment à Paris au Hard Rock Café et au Gibus Tournée acoustique au Japon et en Russie.

