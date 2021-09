Paris Bnf - Bibliothèque Nationale de France - François Mitterrand île de France, Paris Laurent Perbos Bnf – Bibliothèque Nationale de France – François Mitterrand Paris Catégories d’évènement: île de France

Aire, 2021 – Installation Laurent Perbos est un artiste plasticien, né en 1971 à Bordeaux, qui vit et travaille entre Marseille et Paris.

Ses œuvres sculpturales et installations puisent dans un répertoire formel issu de la culture populaire, des activités sociales de masse. L’artiste utilise majoritairement les matériaux de l’industrie du loisir, tels que le sport, le bricolage ou la décoration, pour matérialiser des visions poétiques, relectures contemporaines d’émotions séculaires dont il considère qu’elles sont le fondement du désir de représentation. A l’occasion de Nuit Blanche, Aire, un terrain de tennis qui imite la terre battue tout droit sorti des terrains de Roland Garros semble être tombé, comme par enchantement, sur les escaliers du parvis de la BNF pour en épouser le relief. Respectant les dimensions standards d’un terrain de tennis, il s’adapte aux formes contraintes des marches. Le terrain, rendu quasi impraticable dans les règles de l’art du tennis traditionnel, devient une zone de projections et de réflexions critiques. Comment, ici, respecter les règles du jeu ?

Performance réalisée avec le soutien de la BNF.

