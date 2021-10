LAURENT MAUR & EMILIE CALMÉ Le Baiser Salé, 18 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 21h30 à 0h30

payant

« Fantaisie improbable pour flûtes et harmonicas », cette pièce musicale originale emmènera le spectateur dans une atmosphère « ravelienne », moderne et poétique !

“Le son orchestral jailli de la complicité fusionnelle entre la flûtiste Emilie Calmé et l’harmoniciste Laurent Maur vaut le détour. Le premier album d’Emilie Calmé nous avait enchanté. Toots Thielemans avait adoubé Laurent Maur. Quelles références ajouter de supplémentaire ?” Bruno Pfeiffer, Ça va jazzer, Libération

Cette année Laurent Maur et Emilie Calmé ont souhaité explorer plus avant les possibilités de ce duo hors norme, en composant une « fantaisie improbable ». Inspirée des compositeurs classiques, ce concert se déroulera en 3 parties dans lesquelles les thèmes exposés seront réutilisés dans différents contextes, créant un univers sonore aux frontières du néo-classique du jazz et de la musique électronique.

LAURENT MAUR harmonica, ÉMILIE CALMÉ flûte

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-11-18T21:30:00+01:00_2021-11-19T00:30:00+01:00

Calmé et Maur