Laurent Maur 4TET Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Laurent Maur 4TET Aix-en-Provence, 27 janvier 2023, Aix-en-Provence . Laurent Maur 4TET 1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

2023-01-27 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-27 22:30:00 22:30:00

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Trop rare dans le Jazz, l’harmonica n’en reste pas moins un des instruments parmi les plus expressifs et puissants émotionellement…



Laurent Maur en est aujourd’hui l’un des interprètes les plus accomplis et respectés. Il met son exceptionnelle virtuosité alliée à sa sonorité d’une pureté cristalline pour nous faire (re)découvrir cet instrument au service d’un répertoire de compositions, d’arrangements et de reprises.



s. Laurent Maur s’entoure ici de Mario Canonge qui ouvrait avec bonheur notre dernière saison et de deux musiciens de haut vol que le Petit Duc est heureux d’accueillir pour la première fois. Le Petit Duc Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Ville Aix-en-Provence lieuville Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Laurent Maur 4TET Aix-en-Provence 2023-01-27 was last modified: by Laurent Maur 4TET Aix-en-Provence Aix-en-Provence 27 janvier 2023 1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône