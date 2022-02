LAURENT LAFOLIE « EXO ENDO » Toulouse, 8 février 2022, Toulouse.

LAURENT LAFOLIE « EXO ENDO » CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse

2022-02-08 – 2022-05-08 CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne

Toulouse Haute-Garonne

Utilisant une immense variété de techniques qu’il s’approprie, améliore, voire invente, Laurent Lafolie produit d’abord des objets qui sont les véhicules d’images qu’il veut partager avec nous. Il nous rappelle sans cesse, dans des variations savantes qui vont de la légèreté sophistiquée de papiers japonais transparents s’agitant au moindre souffle d’air à la dureté de plaques en céramique ou à la fragilité transparente de feuilles de porcelaine en passant par la mystérieuse inscription de la forme sur des fils tendus, la matérialité obligatoire de l’image.

Pour la première fois, lui dont on connait la finesse de traitement des gris et du noir et blanc nous convie à des propositions en couleur, toujours aussi variées et subtiles.

Dans tout ce travail, dans cet artisanat qui connait tous les secrets de fabrication pour nous émerveiller d’images questionnant la temporalité et la nature de la représentation, tout se joue entre révélation et disparition. Parce qu’image rime ici avec magie et que nous sommes donc confrontés à une parole silencieuse et à des écritures. Qui convoquent des visages devenus complices et des questionnements permanents.

La Galerie le Château d’Eau présente l’oeuvre photographique de Laurent Lafolie, dont les travaux traduisent sa volonté de faire de l’image un objet photographique et du lieu d’exposition un espace de présentation sensible et ludique !

galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr +33 5 34 24 52 35

