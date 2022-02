Laurent Lafolie Château d’eau, 8 février 2022, Toulouse.

Laurent Lafolie

du mardi 8 février au dimanche 8 mai à Château d’eau

### EXO ENDO La Galerie le Château d’Eau présente l’œuvre photographique de Laurent Lafolie, qui évoque les images intérieures que nous produisons mentalement tout au long de notre vie. Les travaux de l’artiste traduisent sa volonté de faire de l’image un objet photographique, et du lieu d’exposition un espace de présentation sensible et ludique. Utilisant une immense variété de techniques qu’il s’approprie, améliore, voire invente, Laurent Lafolie produit d’abord des objets qui sont les véhicules d’images qu’il veut partager avec le public. ### Autour de l’exposition **Livre _EXO ENDO_** À l’occasion de cette exposition, et en coédition avec le Château d’Eau, les éditions Lamaindonne publient le livre _EXO ENDO _Photographies : Laurent Lafolie Texte de Michelle Debat et entretien avec Isabelle Darrigrand Direction éditoriale : David Fourré et Christan Caujolle **WORKSHOP avec Laurent Lafolie** Procédé au platine-palladium Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022, de 9h30 à 19h Organisé par l’Atelier de Photographie du Centre culturel Saint-Cyprien, [inscriptions par mail](mailto:photo.stcyprien%40mairie-toulouse.fr) ![]() ### Plus d’infos [Page Facebook de la Galerie Le Château d’Eau](https://fr-fr.facebook.com/galerielechateaudeau) ![]() ### Infos pratiques Du 8 février 2022 au 8 mai 2022 **Vernissage le 8 février 2022 à 18h** **Découverte de l’exposition en compagnie de l’artiste le 9 février de 13h à 16h**

Culture

Château d’eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



