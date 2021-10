Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Laurent Gerra Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Laurent Gerra 2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-13 22:00:00 PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d'Amsterdam

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 44 59 Initialement prévu le 13 juin 2020 reporté au 16 avril 2021 à 20h00

Les billets achetés restent valables pour la nouvelle date

Remboursement possible jusqu’au 31/08/20. « Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. »

Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au spectacle « SANS MODERATION » de LAURENT GERRA. La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature !

Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments. Le spectacle, « SANS MODERATION » se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité.

