2022-10-15 – 2022-10-15

Bouches-du-Rhne EUR 16.5 Après 3 spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et une pièce à son actif, Laurent Febvay, le sniper de la vraie vie est de retour.



Et ouais la vie de tous les jours ça le fait grave marrer et il est bien décidé a vous plier en 4, parce qu’il la vit à fond, comme vous !



Mise en scène : Emmanuel Obré

Avec Laurent Febvay La vie, il la vit à fond, comme vous. https://comedieclubvieuxport.mapado.com/ Comédie Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

