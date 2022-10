Laurent Febvay – Comme vous Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement

Laurent Febvay – Comme vous Marseille 4e Arrondissement, 30 novembre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Laurent Febvay – Comme vous

132 Boulevard de la Blancarde L’Antidote Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

2022-11-30 21:15:00 21:15:00 – 2022-12-04

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement EUR 15 15 La vie, il la vit à fond, comme vous. http://www.theatreantidote.fr/ L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Laurent Febvay – Comme vous Marseille 4e Arrondissement 2022-11-30 was last modified: by Laurent Febvay – Comme vous Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 30 novembre 2022 132 Boulevard de la Blancarde L'Antidote Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne