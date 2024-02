LAURENT FEBVAY, COMME VOUS! LAURENT FEBVAY COMME VOUS 3T D’A COTE Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

Le sujet : Après 3 spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et une pièce à son actif. Laurent Febvay, le sniper de la vraie vie est de retour. Et ouais la vie de tous les jours ça le fait grave marrer et il est bien décidé à vous plier en 4, parce qu’il la vit à fond, comme vous !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31