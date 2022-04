Laurent EPSTEIN Quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 17 juillet 2022

de 20h30 à 22h30

Tarif réduit : 15 EUR Plein tarif : 25 EUR

En plein confinement 2021, Laurent Epstein décide d’expérimenter une approche à cordes de sa musique. Il casse les codes et les habitudes, fait fi des frontières musicales et crée un répertoire totalement nouveau de compositions et d’arrangements originaux, pour cordes. Premier concert sans attendre la réouverture des salles, en Livestream avec des spectateurs français, suisses, néerlandais, italiens…, où Laurent lance L.E. Strings Trio avec le multi-instrumentiste William Brunard au violoncelle et Fabricio Nicolas-Garcia à la contrebasse, qui apportent toute leur singularité et leur enthousiasme à cette créativité offensive. L’expérience L.E. Strings Trio était devenu réalité ! Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/7/artiste/502/8354/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/7/artiste/502/8354/

Laurent EPSTEIN Quartet

