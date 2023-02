LAURENT DERACHE INVITE BELLOWSHAKER #JAZZDEDEMAIN BAISER SALE, 21 février 2023, PARIS.

Laurent Derache accordéon, Franck Camerlynck batterie Bellow, c'est le soufflet, organe vital de l'accordéon. Shakers, éléments de percussions utilisés pour créer du rythme au sein de la musique, symbolisent ici la batterie. Accordéon et batterie, se côtoient depuis toujours dans la musique. Dans les premiers bals, les deux étaient quasiment indissociables, allant même jusqu'à être joués par une seule et même personne. BELLOWSHAKERS, un détonnant duo d'étonnants musiciens, nous offrent leur vision de cette instrumentation originale, au fil des compositions enregistrées sur leur premier EP. Entre écriture et improvisation, la musique de BELLOWSHAKERS est guidée par l'écoute mutuelle, la complicité et l'interaction. La passion de la musique de Laurent Derache commence dès son enfance et il se met très tôt à l'accordéon. Son réel coup de foudre pour le jazz lui donne des envies d'émancipation, de liberté et de nouveaux horizons plus vastes ! Jazz, blues, musique classique, musiques du monde, chansons, il est à l'aise dans tous ces styles qui n'ont plus de frontière pour lui. Il invite pour sa première date de résidence Franck Camerlynck. Les musiques classiques, contemporaines, jazz et latines marquent profondément son jeu de percussionniste. Ses divers projets l'amènent à jouer à travers la France et partout dans le monde. Un étonnant duo #ÀDécouvrir au Baiser Salé ! Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d'expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l'émulsion n'ont pas de limite. #SoyezCurieux !

