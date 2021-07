laurent dehors trio LE TRITON, 11 novembre 2021-11 novembre 2021, Les Lilas.

laurent dehors trio

LE TRITON, le jeudi 11 novembre à 20:30

A travers un savant alliage de timbres, le nouveau trio de Laurent Dehors explose d’une énergie créatrice sans limites. L’impressionnante palette sonore dont disposent ces trois excellents musiciens nourrit une écriture exigeante et variée, à la fois ludique, profonde et rock and roll, à l’image de son compositeur. On goûte aux différentes saveurs de cette cuisine sonore avec autant de délectation qu’un grand vin. Des moments les plus intimistes aux plus extravagants, on se laisse aller à une écoute de l’instant qui ignore tout formatage et ménage les effets de surprise. On y entend la vie.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



