Laurent Dehors Trio Aix-en-Provence, 27 mars 2022, Aix-en-Provence.

Laurent Dehors Trio Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Complices depuis 25 ans au sein de diverses formations, Laurent Dehors et François Thuillier ont eu envie de se retrouver autour d’un répertoire commun spécialement composé pour orchestre d’harmonie et solistes de jazz allant du solo au tutti détonnant.

La virtuosité et la personnalité de ces deux musiciens exceptionnels donnera à

l’orchestre matière à s’épanouir autour de compositions à la fois exigeantes et

jubilatoires. Les percussionnistes auront à ce titre le privilège de jouer aux cotés de Franck Vaillant, batteur du Laurent Dehors Trio.



● Des pas dans la ….

● One note twist

● Ré mi sol ré mi

● Disque Jokey

● Donna

● Wana Boo

● Les quartes

● Soleil

● Taïko blues.

Laurent Dehors, François Thuillier, Franck Vaillant and Orchestran un double concerto au Conservatoire Darius Milhaud

https://www.aixenprovence.fr/Conservatoire

