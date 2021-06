Paris Sunset & Sunside Paris Laurent DE WILDE « Out There » Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Laurent DE WILDE « Out There » Sunset & Sunside, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 juin 2021

de 21h à 22h

Le jeudi 17 juin 2021

de 19h à 20h

Le vendredi 18 juin 2021

de 21h à 22h

Le vendredi 18 juin 2021

de 19h à 20h

Le samedi 19 juin 2021

de 21h à 22h

Le samedi 19 juin 2021

de 19h à 20h

payant

Pianissimo Vol. XVI JAUGE LIMITÉE On se souvient toujours de son projet acoustique autour de Monk salué unanimement par la presse et le public. Après une décennie consacrée à la découverte de nouveaux sons, Laurent de Wilde se recentre enfin sur la grande tradition du trio avec son indispensable goût du risque et son sens du phrasé en hommage à son maître incontesté le légendaire Thélonius Monk. Le brillant pianiste et spécialiste français de son œuvre Laurent de Wilde présente son nouvel album et fait revivre l’âme de ce géant ! Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/6/artiste/488/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-06-17T21:00:00+02:00_2021-06-17T22:00:00+02:00;2021-06-17T19:00:00+02:00_2021-06-17T20:00:00+02:00;2021-06-18T21:00:00+02:00_2021-06-18T22:00:00+02:00;2021-06-18T19:00:00+02:00_2021-06-18T20:00:00+02:00;2021-06-19T21:00:00+02:00_2021-06-19T22:00:00+02:00;2021-06-19T19:00:00+02:00_2021-06-19T20:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris