Laurent DE OLIVEIRA Quintet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Laurent DE OLIVEIRA Quintet Sunset & Sunside, 28 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 avril 2022

de 21h00 à 23h00

payant

“Les standards traditionnels brésiliens sont arrangés de sa façon subtile et pleine d’humour” Laurent de Oliveira est un pianiste, compositeur franco-brésilien, qui est l’incarnation du pont musical entre le Brésil et la France, entre São Paulo et Paris. Ses compositions mélodiques et profondes, mêlant plusieurs influences brésiliennes allant du choro, à la samba, en passant par la musique du Nordeste. Les standards traditionnels brésiliens sont arrangés de sa façon subtile et pleine d’humour; interprété avec son groove brésilien et sa touche délicate. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4051/8252/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ Concert;Musique

Date complète :

2022-04-28T21:00:00+01:00_2022-04-28T23:00:00+01:00

