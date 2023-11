Laurent Cugny Tentet / Pascal Charrier Kami Octet Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 16 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

Venez assister au concert Jazz avec Laurent Cugny Tentet et Pascal Charrier Kami Octet. De longue date, la France est une terre riche en grands orchestres de jazz. En témoigne la bonne santé de la fédération Grands Formats, qui fête ses vingt ans. Sur scène, le Kami Octet du guitariste Pascal Charrier imagine la bande-son d’une vie ouvrière, en écho aux luttes de la communauté afro-américaine, prolongeant ainsi l’héritage de Charlie Haden et de Carla Bley. Quant au nouveau Tentet de Laurent Cugny, il réunit un flamboyant all stars du jazz hexagonal au service, non de la lettre, mais de l’esprit de Miles Davis, période électrique. PASCAL CHARRIER KAMI OCTET

« WORKERS, UNE MUSIQUE POPULAIRE » PASCAL CHARRIER guitare, composition, direction

ÉMILIE LESBROS voix

LEÏLA SOLDEVILA contrebasse

NICOLAS POINTARD batterie

PAUL WACRENIER piano J

JULIEN SORO saxophone alto

YANN LECOLLAIRE clarinette basse

SIMON GIRARD trombone LAURENT CUGNY TENTET LAURENT CUGNY piano électrique Fender Rhodes

PIERRE DE BETHMANN piano électrique Fender Rhodes

LAURENT COULONDRE orgue Hammond B3

MANU CODJIA guitare

JÉRÔME REGARD contrebasse

STÉPHANE HUCHARD batterie

ANTOINE PAGANOTTI batterie

QUENTIN GHOMARI trompette

MARTIN GUERPIN saxophone soprano

STÉPHANE GUILLAUME clarinette basse Dans le cadre de la Rentrée Grands Formats 2023, à l’occasion des 20 ans de la fédération. Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jazz/laurent-cugny-tentet-pascal-charrier-kami-octet https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873138090

