Le Cube, le jeudi 18 novembre à 20:30

Tribute to Michel Petrucciani —————————– ### Laurent Coulondre rend hommage à l’un des musiciens qui a le plus marqué son parcours de musicien et de jazz- man : Michel Petrucciani. A l’occasion des vingt ans de la disparition de celui qui fit comprendre au monde qu’on pouvait être français et néanmoins jazzman exceptionnel, le jeune prodige des claviers fait appel à Jérémy Bruyère (contrebasse) et André Ceccarelli (batterie) pour faire revivre le répertoire du pianiste aux os de verre, et nous montre – s’il en était besoin – que le jazz est un langage qu’il maîtrise. En 2016, Laurent Coulondre est sacré « Révélation de l’an- née » aux Victoires du Jazz puis lauréat Jazz et musique classique de la Fondation Lagardère En 2020, l’artiste rafle les récompenses : après avoir été élu « Musicien français de l’année » par Jazz Magazine (dont il fait la couverture en Février 2020), il remporte la seconde Victoire du Jazz de sa carrière dans la catégorie « Artiste instrumental »… l’une des plus belles consécrations pour un musicien de jazz ! + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public • Durée : 1 h 15 • Tarifs : 25 € et 18 €

Jazz Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:00:00

