LAURENT COULONDRE MEVA FESTA DUC DES LOMBARDS, 25 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 22:00. Tarif : 39.6 à 39.6 euros. Laurent Coulondre – Piano & claviers Adriano Tenorio DD – Percussions Le?o Chazallet – Basse Laura Dausse – Voix Christelle Raquillet – Flute Lucas Saint Cricq – Sax alto & baryton Michaël Ballue – Trombone Alexis Bourguignon – Trompette & bugle Avis de tempête de groove. Laurent Coulondre nous donne avec « Meva Festa » sa propre définition de la fête : de la joie de vivre insufflée par le latin jazz dont tout l'album est imprégné, et une complicité évidente qui lie le pianiste aux musiciens et amis dont il s'est entouré sur ce disque. C'est notre coup de cœur ! Groove party. DUC DES LOMBARDS PARIS 42 RUE DES LOMBARDS Paris

