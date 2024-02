Laurent Coulondre – Les concerts jazz magazine LE BAL BLOMET Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 25 EUR

Tarif Réduit : 20 EUR

« Michel on my mind », Laurent Coulondre s’entoure des meilleurs pour rendre hommage à l’un des musiciens qui a le plus marqué son parcours, Michel Petrucciani…

Laurent Coulondre : piano

Jérémy Bruyère : contrebasse

André Ceccarelli : batterie

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Contact : https://www.billetweb.fr/jazz-mag-laurent-coulondre

LAURENT COULONDRE – LES CONCERTS JAZZ MAGAZINE