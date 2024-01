Laurent Coulondre feat Christelle Raquillet Le Son de la Terre Paris 05, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Billetterie Concert Laurent Coulondre feat Christelle Raquillet : 25 EUR

Laissez-vous surprendre par un duo inédit autant intimiste que dansant !

Avec 2 Victoires de la musique (Artiste et Révélation Jazz en 2016 et 2020) à son actif, Laurent n’en finit pas de nous surprendre !

Ainsi, après avoir sorti 2 albums la même année, un solo « A trip in Marseille » très remarqué ainsi que son Meva Festa avec près de 2 millions de streams, c’est avec l’incroyable flutiste Christelle Raquillet qu’il a choisi de jouer pour sa carte blanche au Son de la Terre.

Musicienne émergente de la scène jazz nationale et internationale, Christelle Raquillet est originaire de Normandie. Aujourd’hui diplômée du Pôle Sup’93 et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris respectivement en flûte traversière classique et en jazz, elle voyage avec aisance d’un style à l’autre, en passant par l’improvisation libre ou la pop.

Nombreuses surprises au programme qui sera à la fois très intimiste, mais aussi dansant avec des rythmiques latines et même funk !

Oui oui c’est possible même en duo Piano/Flute !

Venez vous laisser surprendre !

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/laurent-coulondre-feat-christelle-raquillet/#billetterie

