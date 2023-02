Laurent Chandemerle Salle de la Forge Plouvien OT PAYS DES ABERS Plouvien Catégories d’Évènement: Finistère

Plouvien

Laurent Chandemerle Salle de la Forge, 18 mars 2023, Plouvien OT PAYS DES ABERS Plouvien. Laurent Chandemerle Rue de la Libération Salle de la Forge Plouvien Finistere Salle de la Forge Rue de la Libération

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle de la Forge Rue de la Libération

Plouvien

Finistere Plouvien Spectacle humoristique. +33 6 12 08 79 70 Salle de la Forge Rue de la Libération Plouvien

dernière mise à jour : 2023-02-21 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouvien Autres Lieu Plouvien Adresse Plouvien Finistere OT PAYS DES ABERS Salle de la Forge Rue de la Libération Ville Plouvien OT PAYS DES ABERS Plouvien lieuville Salle de la Forge Rue de la Libération Plouvien Departement Finistere

Plouvien Plouvien OT PAYS DES ABERS Plouvien Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouvien ot pays des abers plouvien/

Laurent Chandemerle Salle de la Forge 2023-03-18 was last modified: by Laurent Chandemerle Salle de la Forge Plouvien 18 mars 2023 finistère OT PAYS DES ABERS Plouvien, Finistère Rue de la Libération Salle de la Forge Plouvien Finistere Salle de la Forge Plouvien

Plouvien OT PAYS DES ABERS Plouvien Finistere