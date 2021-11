Laurent Cavalié Solo COMDT, 11 février 2022, Toulouse.

Laurent Cavalié Solo

COMDT, le vendredi 11 février 2022 à 20:30

Alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste, Laurent Cavalié glane çà et là ses inspirations sur les terres du Languedoc. Avec quelques tambours anciens, des percussions végétales, une mâchoire d’âne et son accordéon, il fait vibrer cette corde sensible qui nous relie à la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus noble. Faussement rustiques et savamment métissés, ses chansons croisent avec malice les musiques populaires du monde, nous rappelant que la langue est rythme autant que poésie. Laurent Cavalié, païdenou, mâchoire d’âne, roseau fendu, arc sur peau, accordéon et chant.

15/10/5€

Alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste, Laurent Cavalié glane çà et là ses inspirations sur les terres du Languedoc.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T23:00:00