Marie Coumes et Laurent Cavalié vont à la rencontre des anciens militants des Comités d’Actions Viticoles. Ceux qui ont mené leur combat des années 60 jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-des-Corbières en mars 76. Ces vignerons formulèrent en leur temps une volonté farouche de vivre et travailler au pays. Par là même ils exprimèrent une grande dignité à être « de quelque part », sans chauvinisme et loin de tout régionalisme. Ils menèrent une lutte si déterminée et solidaire, qu’elle est une source d’inspiration pour exprimer les colères contemporaines. La poésie occitane de l’époque à suivi de près les événements, des poètes y ont même pris part, et y ont trouvé un chemin de poésie de lutte. Marie Coumes, récit et chant ; Laurent Cavalié, récit et musique.

15/10/5€

Marie Coumes et Laurent Cavalié proposent leur spectacle N’I A PRO

