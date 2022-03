Laurent Cavalié, Lo Bramas, La memoria cantada del poble auden La Fabrique des Arts,Carcassonne (11), 31 mars 2022, .

**Laurent Cavalié : Lo Bramàs – La memòria cantada del pòble audenc** **/ La mémoire chantée du peuple audois** • Laurent Cavalié nos ven contar e cantar l’istòria dal “Bramàs”: 20 ans de trabalh per recampar la memòria cantada dal pòble audenc. 20 ans a registrar lo monde qu’ensaja de se sovenir de las cançons endormidas o plan desrevelhadas. Aqueste rescontre es un preludi a la representacion de *Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour* per Yannick Jaulin, lo dimenge 3 d’abril a 5 oras del vèspre, programat al Teatre dins las Vinhas per la Claranda. • *Laurent Cavalié vient nous raconter et nous ch**an**ter l’histoire du Bramàs : 20 ans de travail pour rassembler la mémoire chantée du peuple audois. Vingt ans à enregistrer les gens qui tentent de se souvenir des chansons enfouies ou bien connues. • Cette rencontre est un prologue à la représentation Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour par Yannick Jaulin, le dimanche 3 avril à 17h programmé au Théâtre dans les Vignes, par la Claranda. * *source : événement [Laurent Cavalié, Lo Bramas, La memoria cantada del poble auden](https://agendatrad.org/e/35881) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

organisé par Institut d Estudis Occitans Aude

La Fabrique des Arts,Carcassonne (11) 842, Avenue Jules Verne La Fabrique des Arts, 11000 Carcassonne, France



