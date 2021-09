Bouguenais Centre Marcet Loire-Atlantique, Nantes Laurent Cavalié et Guilhem Verger : Lenga d’Oliu – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Laurent Cavalié et Guilhem Verger : Lenga d’Oliu – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet, 14 octobre 2021, Bouguenais. 2021-10-14

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 16 € / Gratuit pour les moins de 10 ansRéservations : 07 69 95 22 83 ou sur lenouveaupavillon.com Concert.Laurent Cavalié est connu pour déployer sa chaude voix dans des projets solos, avec ses camarades du groupe Du Bartàs, ainsi que dans ce récent duo avec Guilhem Verger. Pour sa part, cet accordéoniste, passionné par le jazz, les musiques improvisées et classiques, imprime à leur style un groove impressionnant, mettant en relief un répertoire reposant majoritairement sur des textes écrits par Laurent Cavalié. Connectés au patrimoine poétique occitan mais aussi à leur imaginaire, attachés à leur sol et aux gens qui l’habitent, les deux artistes se sont réunis autour de la vision commune d’un monde d’échange permanent. Le concert fruit de cette rencontre est d’une beauté brute, flirtant discrètement avec les rythmes de la danse, dédié à “la mélodie de la poésie et la poésie de la mélodie” comme ils le décrivent si bien. Laurent Cavalié : chant, accordéon, tar, tambourGuilhem Verger : chant, accordéon Centre Marcet adresse1} Bouguenais 44340 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Marcet Adresse Rue Célestin Freinet Ville Bouguenais lieuville Centre Marcet Bouguenais