Laurent Cavalié Église Saint-Pierre Saint-Pierre-de-Mézoargues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Laurent Cavalié Église Saint-Pierre, 6 mars 2022, Saint-Pierre-de-Mézoargues. Laurent Cavalié

Église Saint-Pierre, le dimanche 6 mars à 11:00

Coup de cœur « musiques du monde » de l’Académie Charles Cros en 2019. Cet alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste glane ses inspirations en terres languedociennes. Avec quelques tambours anciens, des percussions végétales, une mâchoire d’âne et son accordéon, il fait vibrer cette corde sensible qui nous relie à la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus noble.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Alchimiste du chant languedocien, ses percussions font vibrer la corde sensible qui nous relie à la mythologie populaire Église Saint-Pierre Place De la Mairie 13150 Saint-Pierre-de-Mézoargues Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Pierre-de-Mézoargues Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Place De la Mairie 13150 Saint-Pierre-de-Mézoargues Ville Saint-Pierre-de-Mézoargues lieuville Église Saint-Pierre Saint-Pierre-de-Mézoargues Departement Bouches-du-Rhône

Église Saint-Pierre Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-mezoargues/

Laurent Cavalié Église Saint-Pierre 2022-03-06 was last modified: by Laurent Cavalié Église Saint-Pierre Église Saint-Pierre 6 mars 2022 Église Saint-Pierre Saint-Pierre-de-Mézoargues Saint-Pierre-de-Mézoargues

Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône