Laurent Carudel se fait la belle avec… Julien Evain : une nuit à Athanor

Centre culturel Athanor, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Laurent Carduel accompagné de l’accordéoniste Julien Evain vous proposent un tour d’histoires en cadence et sur mesure à la manière d’une veillée contemporaine.

Réservation conseillée. Dans la limite des places disponibles

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

