Laurent Bardainne & Tigre d'eau douce + Sylvain Rifflet « Remember Stan Getz » Rocher de Palmer Cenon

Gironde

Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce + Sylvain Rifflet « Remember Stan Getz » Rocher de Palmer, 15 juillet 2022, Cenon. Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce + Sylvain Rifflet « Remember Stan Getz »

Rocher de Palmer, le vendredi 15 juillet à 20:30

C’est une balade onirique au son du saxo de Laurent Bardainne et de son quartet félin qui s’annoncent. Un voyage captivant et flamboyant, vers une soul rétro futuriste qui ouvre large son spectre d’influences. Le saxophoniste Sylvain Rifflet détenteur d’une Victoire du jazz et d’un Django d’or, dirige le magnifique Remember Stan Getz, à qui il voue une admiration inconditionnelle. Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 30€ / Plein tarif : 28€ / Tarif abonné : 25€ / Pass 4 soirées – Plein tarif : 95€ – Abonné : 85€ / Carte Jeune

Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce + Sylvain Rifflet « Remember Stan Getz », Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-15T20:30:00 2022-07-15T22:30:00

