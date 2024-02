LAURENT BARDAINNE ET TIGRE D’EAU DOUCE – LAURENT BARDAINNE LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mercredi 10 avril 2024.

Difficile de savoir combien de temps dure le voyage. Des heures, des jours, peut-e^tre plus. Une chose est su^re, ici en est le terminus. L’escale finale ou` tout le monde s’e´choue un jour ou l’autre.Comme une e´ternite´ a` parcourir des immensite´s d’eau sale´e et puis, soudain, ce signe de vie au loin. La flore abondante habille un arrie`re-plan duquel se de´tache dans un contraste saisissant une e´tendue blanche. On la jurerait e´claire´e par des rampes de spots, seul le soleil lui donne ses couleurs. Ni atmosphe`re ce´leste, ni de´cors de nuages ouate´s. Tout n’est finalement que plage, le sable fin qui la de´limite provient peut-e^tre de tous les sabliers qui sont venus s’y briser, mais cela n’a aucune importance.Le panneau EDEN BEACH CLUB qui barre le fronton de la petite construction de rondins et de planches installe´e la` le confirme, ce lieu uniquement rendu accessible par la mer est bien un paradis.Ge´ographique ou musicale, plus aucune carte ne permet de localiser le lieu. La seule disponible est celle qui de´taille les titres de cette playlist infinie et re^ve´e, propose´e par Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63